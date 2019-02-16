Son Dakika Haberleri: Yangın, Muz Seralarına Ulaşmadan Söndürüldü

Yangın, Muz Seralarına Ulaşmadan Söndürüldü

48 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın, muz seralarına ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, Muz Seralarına Ulaşmadan Söndürüldü, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın, muz seralarına ulaşmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'a bağlı Karakaya Mahallesi sınırları içerisinde Çataltepe mevkiinde orman dışı ziraat alanında yangın çıktı. Alevlere Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve 1 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 1 itfaiye aracı müdahale etti. Yangın Çataltepe'nin çevresindeki muz seralarına ulaşmadan söndürüldü.

Yangında 5 hektar dolayında makilik alanın zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:23 Kaynak: İHA

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