Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınları kontrol alınırken bölgedeki vatandaşlar da evlerinden tahliye edildi.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği ilçede, evlerinden ayrılan vatandaşlar üzülürken Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'den skandal bir açıklama geldi.
İlçede yaşanan yangın felaketiyle ilgili konuşan Belediye Başkanı Özeren, "Evleri kullanılmaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli çok cüzi faizlerle, istedikleri şekilde evleri tekrar yapılacak. Evi çok eski olan vatandaşlar, 'Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler.' Devletin teselli hibesi çok fazla" ifadelerini kullanmasıyla tepki topladı.
Son Dakika › Güncel › Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler - Son Dakika