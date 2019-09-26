Son Dakika Haberleri: "Yangın olur biz yangına gideriz"
Son Dakika Güncel Haber

"Yangın olur biz yangına gideriz"

2 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesi itfaiyecilerinin çektiği klip izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Edirne'nin Keşan ilçesi itfaiyecilerinin çektiği klip izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Keşan Belediyesi İtfaiyesi çalışanları "İtfaiye Haftası" kapsamında kamera karşısına geçti.

"Düz ovada keklik gibi sekeriz/Yokuşlarda şahin gibi uçarız/Yangın olur biz yangına gideriz" sözleri bulunan uşşak makamındaki İstanbul türküsünü seslendiren itfaiyecilerin heyecan dolu performansları göz doldurdu.

Keşan İtfaiyesi Müdürü Savaş Yiğit'in solo ve itfaiyecilerin koro seslendirmeleri olduğu klibin paylaşılması sonrası pek çok kişi tarafından sosyal medyadan izlendi ve beğeni topladı.

Klipte, gelen ihbar sonrası itfaiyecilerin hareketleri ve bir günü anlatıldı.

İtfaiye, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni aldığı aracıyla su kanalına düştü
Fransa'da kimya fabrikasında yangın çıktı Son dakika: Tuzla'da fabrikanın çatısında yangın Son dakika: Erdoğan, sosyal medyada paylaşılan köprü görüntülerine tepki gösterdi: Densizlik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 16:07:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Yangın olur biz yangına gideriz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]