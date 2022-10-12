Yangın önlemleri denetim komisyonu kuruldu - Son Dakika
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Yangın önlemleri denetim komisyonu kuruldu

12.10.2022 13:31
Yangın önlemleri denetim komisyonu kuruldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı kurumlarda yangına karşı riskler ele alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı kurumlarda yangına karşı riskler ele alındı.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'nın başkanlığında müdürlüğe bağlı birimlerde yangına karşı alınmış ve alınmakta olan önlemlerle ilgili birim personelleriyle birlikte yerinde denetlemek ve denetleme planı oluşturmak üzere toplantı düzenlendi. İş güvenliği uzmanı Raziye Uysal'ın anlatımlarıyla yapılan toplantıda birimlerin güçlü ve zayıf yönleri ile yangına ilişkin tehlike ve riskler ele alındı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

İsa Yazıcı, gençlik, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangın önlemleri denetim komisyonu kuruldu - Son Dakika

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