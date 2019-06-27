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Yangın ormana sıçramadan söndürüldü

4 dakika önce

Bingöl'de arazide çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın ormana sıçramadan söndürüldü, System.String[]
Bingöl'de arazide çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kardeşler köyü sınırlarında ormanlık alan yanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otların tutuşmasıyla başlayan yangını gören vatandaşlar durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Havaların ısınmasıyla birlikte artan yangınlar nedeniyle vatandaşların duyarlı olması istendi. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:42 Kaynak: İHA
Bingöl, İtfaiye, 3. Sayfa
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