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Yangın ormana sıçramadan söndürüldü

1 saat önce

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de arazide çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın ormana sıçramadan söndürüldü, System.String[]
BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de arazide çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yeniköy sınırlarında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Sıcaklıklarla birlikte artan yangınlar nedeniyle vatandaşların duyarlı olması istendi. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:11 Kaynak: İHA
Yeniköy, İtfaiye, Bingöl, 3. Sayfa
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