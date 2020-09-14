Yangın ortasında kalan kaplumbağayı itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

Yangın ortasında kalan kaplumbağayı itfaiyeciler kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin ortasında kalan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı ve su ile serinletti

MUĞLA - Fethiye'de çıkan orman yangını Büyükşehir Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ve Orman arazözlerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen biliye göre Fethiye Karagedik Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı üzerinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan orman yangınında alevler içinde kalan ve ayakları yanan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri kaplumbağanın üzerine su tutarak serinletirken, tekrar doğal ortama bırakıldı. Yangında bölgede bulunan arı kovanlarından bazıları yandı.