Son Dakika Haberleri: Yangın paniği vatandaşı sokağa döktü
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Yangın paniği vatandaşı sokağa döktü

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir apartmanın çatısından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Yangın paniği vatandaşı sokağa döktü, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir apartmanın çatısından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi Künkçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısından yoğun dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.


Çevredeki vatandaşı korkutan olayda yangının bacadan çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


Tedbir alınması gerektiğine dikkat çeken itfaiye ekipleri, olası baca yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, baca temizliği yapmaları gerektiğine değindi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:32 Kaynak: İHA
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