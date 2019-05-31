Son Dakika Haberleri: Yangın paniğiyle kucakladığı çocuklarını evden dışarı çıkardı
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Yangın paniğiyle kucakladığı çocuklarını evden dışarı çıkardı

7 dakika önce

Antalya'da klima motorundan çıktığı tespit edilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın paniğiyle kucakladığı çocuklarını evden dışarı çıkardı, System.String[]
Antalya'da klima motorundan çıktığı tespit edilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan öğretmen Emine YIlmaz, balkondaki klima motorundan alevler çıktığını gördü.
Yılmaz, dumanın evi sarmaya başlaması üzerine, uyuyan 1 ve 3 yaşındaki iki çocuğunu kucağına alarak evden çıktı.
Yılmaz'ın ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri,yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evin balkon kısmında hasar oluştu.
Korktukları gözlenen anne ve çocuklarını, çevrekiler sakinleştirmeye çalıştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:45 Kaynak: AA
Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, Güncel
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