Yangın paniğiyle kucakladığı çocuklarını evden dışarı çıkardı

Antalya
'da klima motorundan çıktığı tespit edilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa
ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan öğretmen Emine YIlmaz, balkondaki klima motorundan alevler çıktığını gördü.
Yılmaz, dumanın evi sarmaya başlaması üzerine, uyuyan 1 ve 3 yaşındaki iki çocuğunu kucağına alarak evden çıktı.
Yılmaz'ın ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri,yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evin balkon kısmında hasar oluştu.
Korktukları gözlenen anne ve çocuklarını, çevrekiler sakinleştirmeye çalıştı.