Yangın polis ekiplerinin desteğiyle söndürüldü - Son Dakika

BURSA'nın Gemlik ilçesindeki binada çıkan yangın, polis ekiplerinin de desteğiyle itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında, Gemlik ilçesindeki Kumla Mahallesi, Hizmet Caddesi'ndeki 11'inci Durak'ta 4 katlı binada bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerine, yangının söndürülebilmesi için başlatılan çalışmaya Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. 4 katlı binanın ikinci ve üçüncü katındaki yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.