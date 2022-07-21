Yangın riski bulunan ormanlara girişler yasaklandı - Son Dakika
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Yangın riski bulunan ormanlara girişler yasaklandı

21.07.2022 11:48
Yangın riski bulunan ormanlara girişler yasaklandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), valiliklere 'Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler' konulu genelge gönderdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), valiliklere 'Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler' konulu genelge gönderdi. Genelgede, riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişlerin 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacağı, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

AFAD'ın, valiliklere gönderdiği genelgede, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler neticesinde yangınların çıkış nedenleri arasında; anız yakma, bağ, bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik gibi unsurlar olduğu belirtilerek orman yangınlarına kaşı alınması gereken tedbirler sıralandı.

KAMP KURULMASINA İZİN VERİLMEYECEKBuna göre; orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacak. Kamping işletmeleri haricinde ormanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına müsaade edilmeyecek.DEVRİYELER SIKLAŞTIRILACAKMuhtemel orman yangınında etkilenebilecek özel tedbir alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri etkilenebilecek alanlar belirlenerek bu alanların yetkilisine, kendi tedbirlerini almaları hususunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılacak. Toplumsal ve bireysel tedbirler konusunda da halkın bilgilendirilmesi sağlanacak. Orman görevlileri ile birlikte jandarma ve polis devriyeleri sürekli hale getirilecek, devriye zamanları sıklaştırılacak. Orman alanlarında drone, KGYS ve benzeri vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetleri arttırılacak. YANGIN EMNİYET YOLLARI YAPILACAKÇöp döküm ve depolama alanları, demir yolu kenarları ve piknik alanları gibi özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında yangın emniyet yolu ile şerit açılacak. Turistik alanlar, meskun mahaller, her türlü tesisler, ziraat arazileri gibi yerlerden ormana sıçrayabilecek her türlü yangın tehlikesine karşı; sahiplerince bu sahalarla orman arasına yangın emniyet yolları açılacak. Orman yangınlarına özellikle havadan yapılacak müdahalelerde helikopter gibi hava unsurlarının su alma yerlerinin su doluluk seviyesinin periyodik olarak kontrol edilecek, varsa ihtiyaç duyulan alanlarda yeni su alma noktaları yapılacak. Yangın söndürmede kullanılabilecek (il özel idaresi, belediye, karayolları, devlet su işleri, orman idaresi, askeri birlikler, kolluk birimleri vb. kurumların mahiyetinde bulunan) araç gereç ve ekipmandan azami ölçüde faydalanılacak, araç/ekipman ihtiyacı gözden geçirilerek tamamlanacak.

Orman yangınlarına müdahale faaliyetlerinde sorumlu ilgili kuruluşlar tehlike ve risklere karşı bilgilendirilecek. Orman yangınında hizmetine ihtiyaç duyulacak birimlerin en hızlı müdahale edecek şekilde personel, araç, ekipman ve benzeri tüm hazırlıklılarını ivedi olarak tamamlamaları sağlanacak. Orman yangınına duyarlı alanlarda mahallin gerektirdiği her türlü diğer tedbirler ivedilikle alınacak. Önleyici tedbirlerin uygulanması aşaması ve yangınlara müdahale aşamasında AFAD Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile istişare halinde faaliyetler gerçekleştirilecek. Yangın mahallinde yangına müdahale eden ekiplerin Orman Genel Müdürlüğü'nce görevlendirilen yangın amirinin yönetiminde hareket edilecek. Müdahalede görev alan kurum kuruluşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin koordinasyonunun Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilecek.


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Kaynak: DHA

AFAD, su, Güncel, Son Dakika

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