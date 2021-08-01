Yangın şehidine acı veda - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında şehit düşen orman işçisi Erdal Tovka (39) için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Tovka'nın yakınları gözyaşı dökerken, şehidin Manavgat'a gitmek üzere hazırlanırken ailesinden helallik istediği ve "Geri gelemeyebilirim" dediği öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına orman işçisi Erdal Tovka'nın acı haberi dün İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan baba ocağına ulaştı. Şehidin Tırpanlar Mahallesinde yaşayan annesi Gülsüm Tovka (77) ve babası Halil Tovka (81), acı haberi alınca derin üzüntü yaşadı. Şehidin çalıştığı Bergama Orman İşletme Müdürlüğü binasına ve baba ocağına Türk bayrağı asıldı. 2012 yılında Bergama Orman İşletme Müdürlüğünde göreve başlayan evli ve iki çocuk babası Tovka'nın cenazesi ilk olarak, baba ocağı Tırmanlar Mahallesine getirildi. Mahalle meydanında yapılan cenaze törenine şehidin babası Halil, annesi Gülsüm, çocukları Emrehan ve Egemen'in yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden mesai arkadaşları, akrabaları ve yakınları katıldı.

Namaz sırasında Tovka'nın babası ve çocuklarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Namazın ardından acılı anne Gülsüm Tovka da oğlunun tabutuna sarıldı. Oğluyla son olarak telefonda konuştuklarını belirten Halil Tovka, "Telefon açmıştım. Yangında olduğunu söyleyerek, 'Ben sonra arayacağım' dedi. Sonra bana döndüğünde annesini sorup selam söylememi istedi. Bir daha da görüşemedim" dedi. Anne Gülsüm Tovka ise oğlunu Kurban Bayramında gördüğünü belirtti.

Tırmanlar Mahallesindeki törenin ardından cenaze, Bergama Mezarlıkbaşı Camii'ne getirildi. Buradaki törene Tovka'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, Bergama Beldiye Başkanı Hakan Koştu ve vatandaşlar katıldı. Buradaki törende gözyaşlarına hakim olamayan Egemen Tovka'yı Vali Köşger ve Hamza Dağ teselli etti.

Kılınan namazın ardından Tovka'nın cenazesi Bergama Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

"Geri gelemeyebilirim"

Öte yandan, Erdal Tovka'nın Manavgat'a gitmek üzere evinde hazırlanırken büyük oğlu Emirhan'a "Annen sana emanet, ben geri gelemeyebilirim" dediği, anne ve babasını arayarak telefonda helallik istediği öğrenildi. - İZMİR