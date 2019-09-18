Yangın semineri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili meslek odaları, kentlerde yaşanan otel, hastane, fabrika yangınlarına karşı alınacak önlemler ile denetleme ve söndürmeye yönelik çalışmalar konusunda ortak seminer düzenliyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi birlikte bir yangın semineri düzenliyor. Yangınlara karşı hazırlıklı olmak, yangınları önleme, denetleme ve söndürme konusunda gerekli teknikleri, bu konudaki yenilikleri uzman katılımcılarla birlikte değerlendirilecek. Seminer, 19-20 Eylül'de "Büyük Yangınlar, Küçük İhmallerle Başlar" sloganıyla Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde olacak. Seminerde, sekiz oturumda 22 sunum paylaşılacak. Ayrıca sektörün önde gelen firmaları da iki gün boyunca sergi salonunda kendi yaptıkları çalışmaları sergileme fırsatı bulurken, katılımcıların da bu alanda uzman isimlerden stantlarda bilgi almaları sağlanacak. - İZMİR