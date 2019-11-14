Son Dakika Haberleri: Yangın sempozyumunu down sendromlu Ceren yönetti
Son Dakika Yaşam Yangın sempozyumunu down sendromlu Ceren yönetti

Yangın sempozyumunu down sendromlu Ceren yönetti

6 saat önce

İzmit Belediyesi bünyesindeki Down Kafe'nin sevilen personeli Ceren Görgün, alanında uzman kişilerin katıldığı yangın sempozyumun oturum başkan yardımcılığını üstlendi.

Yangın sempozyumunu down sendromlu Ceren yönetti, System.String[]

İzmit Belediyesi bünyesindeki Down Kafe'nin sevilen personeli Ceren Görgün, alanında uzman kişilerin katıldığı yangın sempozyumun oturum başkan yardımcılığını üstlendi.


İzmit Belediyesi'nin destekçileri arasında yer aldığı "Yangın Sempozyumu ve Sergisi", TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi'nin ev sahipliğinde Kocaeli Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler'in de katıldığı sempozyumda, bireysel ve kurumsal yaşam alanlarında çıkan yangınların nedenleri, çözüm önerileri, konuyla ilgili araştırmaların sonuçları paylaşıldı. Yangınla ilgili farkındalığı arttırmak amacı ile düzenlenen sempozyumda farklı bir konuya daha dikkat çekildi.


Alanında uzman kişilerin aktarımlar yaptığı sempozyumun oturum başkanı yardımcılığını, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Down Kafe'nin sevilen personellerinden Ceren Görgün üstlendi. Ceren Görgün, sempozyumun oturum başkanı Dr. Öğr. Üyesi Necmi Özdemir ile birlikte programa katkı sundu. Ceren Görgün'ün oturum yönetimindeki rolü ve gösterdiği performans büyük takdir topladı. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Kocaeli, İzmit, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli psikolojk sorunları olan genç intihar etti
Yangında kedilerinin öldüğünü gören kadın sinir krizi geçirdi İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş 5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 23:05:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangın sempozyumunu down sendromlu Ceren yönetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]