Yangın sırasında belediyenin dozerinin iş yerine zarar verdiği iddiası - Son Dakika

HATAY'ın Arsuz ilçesinde mermerci Murat Ozan Kılıçoğlu, 9 Ekim'de çıkan ve 3 ilçede etkili olan orman yangınında, belediye ekiplerinin dozerlerle yol açma çalışmaları sırasında iş yerine 100 bin TL'lik zarar verildiğini öne sürdü. Kılıçoğlu, "Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait dozerin verdiği bir hasar. Kimse ilgilenmedi, muhatap bulamadık. Hasar tespit çalışması da yapılmadı" dedi.

Arsuz ilçesinde 9 Ekim'de çıkan İskenderun ve Belen ilçelerinde de etkili olan orman yangınında, iddiaya göre Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Murat Ozan Kılıçoğlu'nun mermer dükkanının bulunduğu alanda yol açma çalışması yaparken mermerlere zarar verdi. İş yerini açamadığını ve mağdur olduğunu anlatan Murat Ozan Kılıçoğlu, mağduriyetinin giderilmesi için hukuki süreç başlattığını kaydetti. Kılıçoğlu, iş yerinde bulunan 22 balya mermeri dozerin parçaladığını, 100 bin TL değerinde zararının olduğunu belirtti. Kılıçoğlu, "İş yeri sahasının hemen yanında geniş bir alan var. Dozerin oradan geçebilirken neden mermerlerin bulunduğu yerden geçmesine bir anlam veremedim. Yangın günü mahallenin tedbir amaçlı boşaltılması uyarısı jandarma tarafından yapıldı. Biz de iş yerini terk ettik. Sabah geldiğimizde mermerlerimizin kırıldığını gördük. Güvenlik kamera görüntüsüne baktık. Elektrikler kesildiği için saat 22.00'den sonra görüntü kaydı yok. Ama görüldüğü gibi öncesindeki mermerlerimiz ve sonraki durum ortada" dedi.

MUHATAP BULAMADIK

Murat Ozan Kılıçoğlu, "Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait lastikli dozerin verdiği bir hasar. Kimse ilgilenmedi, muhatap bulamadık, hasar tespit çalışması da yapılmadı. 22 palet mermerim ve mermer makinem zarar gördü. 15-20 gündür de iş yerimi kullanamadım. Jandarmaya hasar tespit tutanağı tutturduk ve savcılığa başvurduk. Ben işletmemi daha ne kadar kapalı tutacağım. Bir an önce işçilerimi çağırıp iş yerini açmak istiyorum" diye konuştu.