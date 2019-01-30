Son Dakika Haberleri: Yangın Sırasında Çatıdan Düşen Fabrika Sahibi Ağır Yaralandı

Yangın Sırasında Çatıdan Düşen Fabrika Sahibi Ağır Yaralandı

18 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kereste fabrikasındaki yangın sırasında çatıya çıkan iş yeri sahibi Yaşar Seçgin (68), beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Yangın Sırasında Çatıdan Düşen Fabrika Sahibi Ağır Yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kereste fabrikasındaki yangın sırasında çatıya çıkan iş yeri sahibi Yaşar Seçgin (68), beton zemine düşerek ağır yaralandı. Fabrikadaki yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi 28'inci Sokak'ta faaliyet gösteren kereste fabrikasında meydana geldi. Fabrika sahibi Yaşar Seçgin, ahşap fırınından çatıya yükselen dumanları fark etti. Dumanın nedenini tespit etmek isteyen Seçgin, çatıya çıktı. Kısa süre sonra çatıda dengesini kaybeden Yaşar Seçgin, yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Yaralı Seçgin, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:05 Kaynak: DHA

Bursa, Yaşar, Güncel
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