Yangın Sırasında Çatıdan Düşen Fabrika Sahibi Ağır Yaralandı (2)
1 saat önce
HASTANEDE KURTARILAMADIBursa'nın İnegöl ilçesinde, kereste fabrikasındaki yangın sırasında çatıya çıkarken, beton zemine düşüp, ağır yaralanan iş yeri sahibi Yaşar Seçgin, tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
HASTANEDE KURTARILAMADI Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, kereste fabrikasındaki yangın sırasında çatıya çıkarken, beton zemine düşüp, ağır yaralanan iş yeri sahibi Yaşar
Seçgin, tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi
'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:24 Kaynak: DHA
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