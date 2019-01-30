Son Dakika Haberleri: Yangın Sırasında Çatıdan Düşen Fabrika Sahibi Ağır Yaralandı (2)

Yangın Sırasında Çatıdan Düşen Fabrika Sahibi Ağır Yaralandı (2)

1 saat önce

HASTANEDE KURTARILAMADIBursa'nın İnegöl ilçesinde, kereste fabrikasındaki yangın sırasında çatıya çıkarken, beton zemine düşüp, ağır yaralanan iş yeri sahibi Yaşar Seçgin, tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Yangın Sırasında Çatıdan Düşen Fabrika Sahibi Ağır Yaralandı (2), System.String[]
HASTANEDE KURTARILAMADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kereste fabrikasındaki yangın sırasında çatıya çıkarken, beton zemine düşüp, ağır yaralanan iş yeri sahibi Yaşar Seçgin, tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:24 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, İnegöl, Güncel
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