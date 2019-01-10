Son Dakika Haberleri: Yangın Sırasında Evde Sanılan Aile Paniğe Neden Oldu

Yangın Sırasında Evde Sanılan Aile Paniğe Neden Oldu

9 dakika önce

Yangın sırasında evde sanılan aile paniğe neden olduİSTANBUL - Sultangazi'de bir apartmanın bodrum katında yangın meydana geldi.

Yangın sırasında evde sanılan aile paniğe neden oldu

İSTANBUL - Sultangazi'de bir apartmanın bodrum katında yangın meydana geldi. Yangın sırasında evde olan aile binanın arka kapısından dışarı çıktı. Evde bulunamayan aile ortaya çıkana kadar kısa süreli panik yaşandı.
Yangın, Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesinde 4 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Karı koca ve 3 çocuğun yaşadığı evde çıkan yangından kurtulmak isteyen aile binanın arka kapısından çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri aileyi aradı. Evde bulunamayan aile ortaya çıkana kadar kısa süreli panik yaşandı.Binanın arkasından çıkan ailenin çocuklarına 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında büyük çaplı maddi hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin yangını kısa sürede söndürdüğünü söyleyen Adnan Turan, "Suriyeliler yaşıyormuş. Yangın çıkınca bırakıp gitmişler. Yangın çıktı bizim arkadaş görmüş. Hemen haber verdi itfaiyeye. İtfaiye geldi aniden söndürdüler sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Yukarıda yaşlı kadınlar falan vardı onları haber verdik hepsini aldılar. Aileyi tanıyoruz. Arkadaşımızın annesi haber verdik o da geliyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:15 Kaynak: İHA

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