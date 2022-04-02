Yangın sırasında öldü sanılıyordu! Suriye uyruklu kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Yangın sırasında öldü sanılıyordu! Suriye uyruklu kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

02.04.2022 23:55

Kayseri'de 3 katlı binada çıkan yangın sonrasında cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu kişiye yapılan otopsi sonucunda, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayeti işleyen 19 yaşındaki 2 yabancı uyruklu şahsın, öldürdükleri kişinin cep telefonunu gasbettikleri ortaya çıkartıldı.

Kocasinan ilçesinde 31 Mart gecesi, yalnız yaşayan Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala'nın evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Yusuf Akiş Bala'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

BİNADA YAŞAYANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Binada yaşayan ve dumandan etkilenen anne Yemame El Ömer ile çocukları Fatma El Ömer, Hasan El Ömer ve Ubay El Ömer ise sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

CİNAYET OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından, Bala'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan Bala'nın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlendi.

ÖLDÜRÜP TELEFONUNU GASPETMİŞLER

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda 650 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyene ekipler, cinayeti yabancı uyruklu H.E. (19) ve H.H.'nin (19) işlediğini belirledi.

Cinayet zanlıları iki farklı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Cinayet zanlılarının hayatını kaybeden Bali'nin cep telefonunu gasbettikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangın sırasında öldü sanılıyordu! Suriye uyruklu kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika


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