Yangın söndürme bombası ile TÜBİTAK'ta bölge birincisi oldu

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Murat Toptaş'ın tasarladığı 'Yangın Söndürme Bombası' projesi TÜBİTAK'ın Savunma, Uzay ve Havacılık kategorisinde birincilik aldı.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Murat Toptaş'ın tasarladığı 'Yangın Söndürme Bombası' projesi TÜBİTAK'ın Savunma, Uzay ve Havacılık kategorisinde birincilik aldı.



TÜBİTAK'ın düzenlemiş olduğu Üniversite Öğrencileri Proje Araştırma Yarışması'nda bölge birinciliğini İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisinin projesi aldı.



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bu yıl Erzurum bölgesinde düzenlemiş olduğu Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına 26 il 9 ayrı kategoride katıldı. Yarışmada İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Murat Toptaş'ın tasarladığı 'Yangın Söndürme Bombası' projesi Savunma, Uzay ve Havacılık kategorisinde birincilik aldı.



Birincilik alan proje hakkında bilgi veren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, projenin saha uygulamalarına hazır olduğunu ifade ederek, "Bu projeyle orman yangınları, petrokimya tesislerinin yangınları, mühimmat deposu yangınları gibi yaklaşmakta, kontrol altına almakta güçlük çekilen büyük yangınlar için uçakla atılan yangın söndürme bombası geliştirdi. Prototipini üretti" ifadelerine yer verdi.



Geliştirilen projenin yangınlarda çok önemli olduğunu vurgulayan Rektör Kızılay, Mühendislik Fakültesine teşekkür ederek, "Bu yangın söndürücü bomba aslında büyük yangınlar için çok önemli bir gelişme, çok önemli bir proje oldu. Projenin danışmanlığını Makine Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Mehmet Yılmaz hocamız yaptı. Makine Mühendisliği laboratuvarında bu projeyi geliştirerek TÜBİTAK Üniversiteler arası yarışması sergisine götürdüler. Sergide de birincilik aldı. Murat Toptaş geçen sene de TÜBİTAK Türkiye birincisi olmuştu. Orada da "Elektrik Enerjisini Mekanik Depolama" projesi ile birinci oldu. Ben Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Sis, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz hocalarımızı ve Murat Toptaş'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.



Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Sis ise Erzurum'da yapılan TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Proje Araştırma Yarışmasının üç bölgenin katıldığı bir yarışma olduğunu belirterek, "Mühendislik Fakültesi öğrencileri 3 birincilikle döndü. Bunların ikisini Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerimiz, diğerini de Elektrik Elektronik bölümünden öğrencilerimiz getirdi. Birinci olan projemiz Savunma Uzay Havacılık kategorisinden diğeri ise Enerji ve Çevre kategorisindendi. Orada da yine Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden bir öğrencimiz birincilik getirdi. Makine İmalatı ve Otomotiv dalında ise Makine bölümünden öğrencilerimiz birincilik getirdi. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.



İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise "Danışmanlığını yaptığım öğrencimiz Murat Toptaş, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına bu proje ile katıldı. İlk elemeleri geçtikten sonra Erzurum Bölge Yarışmasına katıldı. Savunma, Uzay ve Havacılık kategorisinde yarışan proje Erzurum Bölge birinciliği aldı. Bu proje geleneksel söndürme yöntemleri ile kontrol altına alınamayan yangınların, hava araçlarından atılan ve söndürücü gaz taşıyan bir bomba-mühimmat ile söndürülmesini konu edinir. Bu mühimmatın hedefi yerleşim alanları dışında ortaya çıkan (ormanlar, silah ve mühimmat depoları, petro-kimya tesisleri gibi stratejik noktalar) yangınlardır. Proje yangınlara müdahalenin çok yavaş kaldığı geleneksel yöntemlere alternatif, daha hızlı ve etkili bir sistem oluşturacaktır" diye konuştu.



Yapmış olduğu proje hakkında bilgi veren Murat Toptaş, Savunma Uzay ve Havacılık kategorisinde birinciliği İnönü Üniversitesine getirdiklerini belirterek şunları söyledi:



"Projemiz İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde yapıldı. Hocalarımızla organize bir şekilde yapıldı. Prof. Dr. Mehmet Yılmaz hocamız danışmanlığında yapılan bir projedir. Projenin yaklaşık bir yıl kadar tasarım süreci oldu. 3 ay kadar prototip yapım süreci oldu. Bunları tamamladıktan sonra TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına katıldık ve yarışma bu yıl Erzurum bölgesinde yapıldı. Yarışma Erzurum, Van ve Malatya bölgelerinin birleştirilerek 26 ilin katıldığı bir projeydi. Yarışmada 9 ayrı kategori bulunmaktaydı. Bunlardan birisi de Savunma, Uzay ve Havacılık alanıydı. Bu alanda birinciliği üniversitemize getirmeyi başardık.



Murat Toptaş son olarak Yangın Söndürme Bombası projesinin tasarımda savaş uçaklarında bulunan Genel Maksat mühimmatını baz aldıklarını ifade ederek, "Projemizde şöyle bir bomba türü var. Genel maksat mühimmatı; savaş uçaklarında kullanılan o mühimmatın tasarım ölçüleri baz alınarak, içerisindeki patlayıcı plastiği çıkarttık. Onun yerine yangın söndürücü bir gaz bastık. Bu sayede ulaşılması güç yerlere orman yangınları, petrokimya tesislerine ait yangınlar ve sınırlarımızın ötesinde bize ait olan petrol boru hatlarında meydana gelen yangınları hava araçları ile hızlı bir şekilde söndürmeyi planlıyoruz. İlerleyen süreçte bununla ilgili 7. Ana Jet Üssünden ve Orman Bölge Müdürlüğünden yardım almayı düşünüyoruz. Testleri henüz gerçekleştirilmedi. TÜBİTAK değer verdiğini gösterdi. Bu bizim için önemlidir. Önümüzdeki dönemde mümkün olursa bunun denemelerini ve son ürün haline getirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.



Rektör Kızılay proje hakkında Murat Toptaş'tan detaylı bilgi aldı. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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