Yangın söndürme çalışmaları İHA tarafından görüntülendi - Son Dakika
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Yangın söndürme çalışmaları İHA tarafından görüntülendi

19.07.2022 18:37

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınında bölgedeki 380 küçükbaş ve 80 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınında bölgedeki 380 küçükbaş ve 80 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Çıkan yangına uçak ve helikopterlerin gerçekleştirdiği müdahale ise insansız hava aracı (İHA) tarafından görüntülendi.

Manisa'nın Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesi'nde anız yangının ormanlık alana sıçraması sonucu başlayan yangın devam ederken bölgede bulunan 10 hayvan damından 380'i küçükbaş, 80'i büyükbaş olmak üzere toplam 460 hayvan kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edildi. Yangına 10 helikopter, 8 yangın söndürme uçağı, 1 nakliye ikmal uçağı, 49 arazöz, 7 su ikmal aracı, 6 dozer, GAMER Birimince; 10 itfaiye ekibi, 15 su tankeri, 1 dozer, 1 kepçe sevk edilerek yangın söndürme çalışmaları hızla devam ediyor. Bölgede ayrıca çok sayıda AFAD, sağlık ve jandarma personeli de görev yapıyor.

Karayağcı Mahallesi'nde meydana gelen yangında 10 hayvan damından 380 civarı küçükbaş, 80 civarı büyükbaş hayvanın da tahliyesi jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ekipler 3 ayrı noktada devam eden yangına odaklanırken 2 ayrı noktada yangının hızının azaldığı ve ekiplerin çalışmalarını devam ettirdiği öğrenildi.

Öte yandan insansız hava aracından da yangın söndürme çalışmaları anlık olarak takip ediliyor. İHA, yangın söndürme helikopterlerini ve uçaklarını daha yüksek irtifadan görüntüledi.

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Kaynak: İHA

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