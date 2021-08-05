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Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi - Son Dakika

Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi

05.08.2021 17:47

Marmaris'te yangınların başladığı günden bu yana büyük çaba sarf edenlerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu. Yine yangın bölgesinde söndürme çalışmaları devam ederken, bir vatandaş ile Gökbakar arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşın söndürme çalışmalarının daha iyi yapılabilmesi adına fikir alışverişinde bulunduğu Gökbakar'a "Recep abi" diye seslenmesi bir nebze de olsa gülümsetti.

Türkiye, günlerdir devam eden orman yangınlarından iyi haber bekliyor. Yangınların başından bu yana büyük özveri ile mücadele edenlerden biri de Marmaris'te evi bulunan ve bölgeye duyduğu sevgi ile tanınan Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar, gerek sosyal medya hesabından yaptığı çağrılarla gerekse de birebir müdahaleleriyle yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti.

ISRARLA HELİKOPTER İSTEYİP SONUÇ ALDI

Gökbakar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Marmaris'te devam eden bir yangın için ısrarla havadan müdahale istedi. Gökbakar'ın on binlerce izlenen yayınının ardından çağrı karşılık buldu ve bölgeye havadan destek sağlandı. Gökbakar, bu hareketi nedeniyle takdir topladı.

"RECEP ABİ" DİYE SESLENDİ

Sosyal medyada bugün viral olan bir videoda ise yangın söndürme çalışmaları sırasında yangının daha iyi söndürülmesi adına yapılan tartışmada bir nebze de olsa moral olan anlar yaşandı. Şahan Gökbakar ile konuşan bir vatandaşın ünlü sanatçıya, Recep İvedik filmindeki gibi "Recep abi" diye seslenmesi çok konuşuldu.

Gökbakar'ın videoda tartıştığı vatandaşın, söndürme çalışmalarına destek olan bir gönüllü olduğu ve yetkilileri dinlemediği için ikili arasında tartışma yaşandığı öne sürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a Recep abi diye seslendi

Şahan Gökbakar, Marmaris, Yangın, Medya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a 'Recep abi' diye seslendi - Son Dakika Magazin


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