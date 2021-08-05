Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi

Türkiye, günlerdir devam eden orman yangınlarından iyi haber bekliyor. Yangınların başından bu yana büyük özveri ile mücadele edenlerden biri de Marmaris'te evi bulunan ve bölgeye duyduğu sevgi ile tanınan Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar, gerek sosyal medya hesabından yaptığı çağrılarla gerekse de birebir müdahaleleriyle yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti.

ISRARLA HELİKOPTER İSTEYİP SONUÇ ALDI

Gökbakar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Marmaris'te devam eden bir yangın için ısrarla havadan müdahale istedi. Gökbakar'ın on binlerce izlenen yayınının ardından çağrı karşılık buldu ve bölgeye havadan destek sağlandı. Gökbakar, bu hareketi nedeniyle takdir topladı.

"RECEP ABİ" DİYE SESLENDİ

Sosyal medyada bugün viral olan bir videoda ise yangın söndürme çalışmaları sırasında yangının daha iyi söndürülmesi adına yapılan tartışmada bir nebze de olsa moral olan anlar yaşandı. Şahan Gökbakar ile konuşan bir vatandaşın ünlü sanatçıya, Recep İvedik filmindeki gibi "Recep abi" diye seslenmesi çok konuşuldu.

Gökbakar'ın videoda tartıştığı vatandaşın, söndürme çalışmalarına destek olan bir gönüllü olduğu ve yetkilileri dinlemediği için ikili arasında tartışma yaşandığı öne sürüldü.