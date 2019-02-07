Yangın Söndürme Cihazları İhracatına Düzenleme

Ozon tabakasını incelten iki kimyasal maddeyi içeren yangın söndürme cihazlarının ihracatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınarak yapılabilecek.

Ozon tabakasını incelten iki kimyasal maddeyi içeren yangın söndürme cihazlarının ihracatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınarak yapılabilecek.



Ticaret Bakanlığının Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, "bromoklorodiflorometan" ve "bromotriflorometan" maddelerini içeren yangın söndürme cihazlarının ihracatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabi olacak.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı

Venezuela, Kaçak Yollardan Ülkeye Sokulan ABD Silahlarına El Koydu

Trump Dünya Bankası Başkanlığına David Malpass'ı Aday Gösterdi

Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor