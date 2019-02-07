Son Dakika Haberleri: Yangın Söndürme Cihazları İhracatına Düzenleme

Yangın Söndürme Cihazları İhracatına Düzenleme

2 saat önce

Ozon tabakasını incelten iki kimyasal maddeyi içeren yangın söndürme cihazlarının ihracatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınarak yapılabilecek.

Yangın Söndürme Cihazları İhracatına Düzenleme, System.String[]
Ozon tabakasını incelten iki kimyasal maddeyi içeren yangın söndürme cihazlarının ihracatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınarak yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığının Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "bromoklorodiflorometan" ve "bromotriflorometan" maddelerini içeren yangın söndürme cihazlarının ihracatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabi olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:52 Kaynak: AA

Ekonomi
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