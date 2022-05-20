Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, kardeşiyle oynadığı sırada yangın söndürme havuzuna düşen Hatice Sak, son yolculuğuna uğurlandı. Hatice Sak için Karaköy Camisi'nde kılınan cenaze namazına Vali Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ile ailesi ve yakınları katıldı. Vali Kılıç, kızlarını kaybeden aileye başsağlığı dileklerini iletti. Hatice Sak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.