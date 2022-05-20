Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını kaybetti (2)

20.05.2022 15:29
Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİBolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, kardeşiyle oynadığı sırada yangın söndürme havuzuna düşen Hatice Sak, son yolculuğuna uğurlandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, kardeşiyle oynadığı sırada yangın söndürme havuzuna düşen Hatice Sak, son yolculuğuna uğurlandı. Hatice Sak için Karaköy Camisi'nde kılınan cenaze namazına Vali Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ile ailesi ve yakınları katıldı. Vali Kılıç, kızlarını kaybeden aileye başsağlığı dileklerini iletti. Hatice Sak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.


Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını kaybetti (2)
Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını kaybetti (2)
Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını kaybetti (2)
YORUMLAR
500
Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar Mobilya mağazasının deposundaki yoğun duman korkuttu Mobilya mağazasının deposundaki yoğun duman korkuttu
Kaynak: DHA

Yangın, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını kaybetti (2) - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
15:40 Eşi Başak Dizer hamileyken yaşadıklarından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim
15:34 Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 16:50:12. #1.11#
SON DAKİKA: Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement