Yangın söndürme havuzuna giren 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yangın söndürme havuzuna giren 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

30.09.2022 00:07
Yangın söndürme havuzuna giren 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

İZMİR'in Kınık ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan Eymen (10) ve Ömer Pala (12) kardeşlerin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı.

İZMİR'in Kınık ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan Eymen (10) ve Ömer Pala (12) kardeşlerin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı.

Kınık ilçesi Poyracık Mahallesinde oturan evli, 3 çocuk babası Sadettin Pala, çocukları Eymen ve Ömer'den bir süre haber alamayınca, saat 17.00 sıralarında yakınları ile birlikte arama çalışması başlattı. Yapılan aramada Çümbülce mevkisinde bulunan yangın söndürme havuzunun kenarında çocuklara ait olduğu düşünülen elbise ve ayakkabı bulundu. Çocukların yangın söndürme havuzuna girdiğini düşünen Pala ve yakınları, durumu hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havuzun çevresinde inceleme yapıp, olay yerine balık adam ve AFAD görevlileri çağırdı. Olay yerine gelen ve suya giren balık adamlar, talihsiz çocukların cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
İzmir'de yangın söndürme göletine giren kardeşler boğuldu İzmir'de yangın söndürme göletine giren kardeşler boğuldu Sevda Erdan Kılıç: Sadece Geçen Yıl Yoksulluk Nedeniyle 14-17 Yaş Arasında 676 Bin Çocuk Okula Geri Dönememiş Sevda Erdan Kılıç: Sadece Geçen Yıl Yoksulluk Nedeniyle 14-17 Yaş Arasında 676 Bin Çocuk Okula Geri Dönememiş
Kaynak: DHA

Ömer Pala, Poyracık, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın söndürme havuzuna giren 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 07:13:49. #1.13#
SON DAKİKA: Yangın söndürme havuzuna giren 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement