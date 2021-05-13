Yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtaran dede sudan çıkamadı - Son Dakika

Dedenin cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan yakınları, olay yerinde büyük üzüntü yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dede Yılmaz'ı havuzdan çıkardı.

Havuza girip torunlarını kurtaran Yılmaz, zemindeki balçığa saplanınca sudan çıkamadı, bir süre sonra da gözden kayboldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemiklidere Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Orman Yangın Söndürme Havuzu'na giren 3 çocuk, boğulma tehlikesi geçirince yanlarındaki dedeleri Bilhan Yılmaz (59) müdahale etti.

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