Yangın söndürme hortumundan su almak istedi, istasyon sular altında kaldı - Son Dakika

Aksaray Metro İstasyonu'nda dün öğle saatlerinde temizlik görevlisi, yangın söndürme borusundan su alırken vana kırıldı.
Borudan tazyikli bir şekilde su aktı. İstasyon bir anda sular altında kaldı. Temizlik görevlisi durumu amirine bildirmesiyle ana vana kapatılarak su akışı durduruldu. Yaşanan olay sonrasında metro seferlerinde aksamalar yaşandı.
Yapılan müdahalenin ardından metro seferleri normale döndü. Yaşanan su baskını yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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