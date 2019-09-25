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Yangın söndürme mühimmatı projesine ödül

1 saat önce

Malatya'da yapılan Yangın Söndürme Mühimmatı projesine, TÜBİTA K tarafından ödül verildi.

Yangın söndürme mühimmatı projesine ödül, System.String[]

Malatya'da yapılan Yangın Söndürme Mühimmatı projesine, TÜBİTA K tarafından ödül verildi.


TÜBİTAK tarafından düzenlenen ve 160 Üniversiteden bin 640 projenin katıldığı, Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında, Savunma, Uzay ve Havacılık kategorisinde, Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Murat Toptaş ödül aldı.


Toptaş, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz danışmanlığında hazırlamış olduğu "Yangın Söndürme Mühimmatı Tasarımı" isimli projesiyle Türkiye ikincisi oldu.


Toptaş ve Prof. Dr. Yılmaz, 18-22 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ödülünü aldı.


İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencisi Murat Toptaş'ı ve danışmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz'ı tebrik etti ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığının başarılarının devamını diledi. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:11 Kaynak: İHA
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