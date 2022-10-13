YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ İÇİNDE 13 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

SİVAS'ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari aracın içerisindeki yangın söndürme tüpleri içinde 13 kilo 160 gram esrar ele geçirildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Aracın arka kısmında bulunan çok sayıda yangın tüpünden şüphelenen ekipler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine tüpler tek tek kontrol edildi. Yapılan kontrollerde bazı tüplerin içine zulalanmış halde toplam 13 kilo 160 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü M.N.Ş. (51) gözaltına alınarak, hakkında işlem başlatıldı. (DHA)