Yangın söndürme tüplerinden eroin çıktı - Son Dakika

Yangın söndürme tüplerinden eroin çıktı

Yangın söndürme tüplerinden eroin çıktı Edirne Hamzabeyli Kara Hudut Kapısını kullanarak yurtdışına çıkış yapmak isteyen yabancı plakalı tırdaki iki yangın tüpünün içinde 20 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Yangın söndürme tüplerinden eroin çıktı EDİRNE - Edirne Hamzabeyli Kara Hudut Kapısını kullanarak yurtdışına çıkış yapmak isteyen yabancı plakalı tırdaki iki yangın tüpünün içinde 20 kilo eroin maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucu Madde Kullanımı veya ticaretini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalar neticesinde Hamzabeyli Kara Hudut Kapısına gelen İ.H.T isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı tıra operasyon düzenledi. Tırda yapılan aramada 2 yangın tüpünün içerisine gizlenmiş 20 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik