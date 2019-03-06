Son Dakika Haberleri: Yangın Söndürme Tüpü Kurtardı

Yangın Söndürme Tüpü Kurtardı

1 saat önce

Sivas'ta seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil, yangın söndürme tüpü sayesinde tamamen yanmaktan kurtuldu.

Yangın Söndürme Tüpü Kurtardı, System.String[]
Sivas'ta seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil, yangın söndürme tüpü sayesinde tamamen yanmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 10.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü M.P, 32 LZ 303 plakalı otomobili ile Yozgat'ın Sorgun ilçesinden Sivas'a doğru hareket etti. Otomobil sürücüsü M.P seyir halindeyken Sivas merkeze yaklaştığında otomobilinin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen otomobilini yol kenarına çekerek otomobilde bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. İtfaiyede haber veren sürücü, dolu yangın söndürme tüpü sayesinde otomobilini tamamen yanmaktan son anda kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri otomobilde soğutma çalışması yaptı. Olayda yaralanan olmazken otomobilin motor kısmında maddi hasar meydana geldi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:41 Kaynak: İHA

Sivas Ankara karayolu, Sivas, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Minibüs ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! Yaralılar Yol Ortasında Ambulans Bekledi Kazada Ölen Hamile Doktorun Bebeğine Yazdığı Mektup Yürekleri Burktu

Telefonları Çekmeyen Köylüler, Görüşme Yapabilmek İçin Her Gün Köyün En Yüksek Tepesine Çıkıyor Fren yerine Gaza Bastı, Çarptığı Kadınla Birlikte Bahçeye Uçtu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 14:10:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangın Söndürme Tüpü Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]