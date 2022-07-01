YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNDE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCUYA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
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YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNDE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCUYA 4 TUTUKLAMA

01.07.2022 19:00

SİİRT'te durdurulan bir TIR'da narkotik köpeğiyle yapılan aramada; yangın söndürme tüpleri içerisinde ele geçirilen 8 kilo 242 gram metamfetamin ile ilgili gözaltına alınan sürücü ve 3 şüpheli tutuklandı.

SİİRT'te durdurulan bir TIR'da narkotik köpeğiyle yapılan aramada; yangın söndürme tüpleri içerisinde ele geçirilen 8 kilo 242 gram metamfetamin ile ilgili gözaltına alınan sürücü ve 3 şüpheli tutuklandı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nce narkotik suçlarının önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmada, Veysel Karani uygulama noktasında F.Ö.?nün kullandığı TIR durduruldu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada yangın söndürme tüpleri içerisine zulalanmış 8 kilogram 242 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü F.Ö. gözaltına alındı.

Uyuşturucu organizasyonunun tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak 2 operasyon düzenlendi. İlk operasyonda yakalanan uyuşturucuyu Diyarbakır'da teslim almaya gelen B.B. ve S.B. üzerlerinde 10 bin 185 TL ile yakalandı. İkinci operasyonda da İran ve Diyarbakır sorumlusu olan S.N. yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
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Tendürek Dağı'ndaki mağarada 95 adet tüp ele geçirildi Tendürek Dağı'ndaki mağarada 95 adet tüp ele geçirildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNDE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCUYA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNDE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCUYA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
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