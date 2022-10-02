YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜ SIKIP YILANI YAKALADILAR - Son Dakika
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YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜ SIKIP YILANI YAKALADILAR

02.10.2022 17:11

ZONGULDAK'ta, bir mağazanın kepenginin arasına giren yılan panik yarattı.

ZONGULDAK'ta, bir mağazanın kepenginin arasına giren yılan panik yarattı. İtfaiye, yangın söndürme tüpünü sıkarak yılanı yakaladı.

Öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesi'ndeki kişisel bakım ürünleri satan bir mağazanın kepenginin arasına giren yılanı gören çalışanlar, büyük panik yaşadı. Mağaza çalışanları önlem alarak giriş kapılarını kapattı. Çalışanların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yangın söndürme tüpünü sıkarak yılanı yakaladı. 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiyeciler tarafından götürülürken, doğaya salınacağı belirtildi. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Gazipaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜ SIKIP YILANI YAKALADILAR - Son Dakika

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