Yangın söndürme tüpünün içerisinden 13 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Yangın söndürme tüpünün içerisinden 13 kilo uyuşturucu çıktı

13.10.2022 17:13

Yangın söndürme tüpünün içerisinden 13 kilo uyuşturucu çıktı Sivas'ta yangın söndürücü tüpünde gizlenmiş 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Yangın söndürme tüpünün içerisinden 13 kilo uyuşturucu çıktı

SİVAS - Sivas'ta yangın söndürücü tüpünde gizlenmiş 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana geldi. Rutin yol denetimlerini gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, durdurdukları bir araçta narkotik köpeği ile arama yaptı. Köpeğin yangı söndürme tüpleri içerisinde iki büyük tüpe duyarlılık göstermesi üzerine tüplerde incelemeye alındı. Tüplerle gizlenmiş 13 kilo 160 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangın söndürme tüpünün içerisinden 13 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangın söndürme tüpünün içerisinden 13 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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