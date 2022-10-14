Yangın söndürme tüpünün içerisinden 13 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Yangın söndürme tüpünün içerisinden 13 kilo uyuşturucu çıktı

14.10.2022 00:57
Yangın söndürme tüpünün içerisinden 13 kilo uyuşturucu çıktı

Sivas'ta yangın söndürücü tüpünde gizlenmiş 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Sivas'ta yangın söndürücü tüpünde gizlenmiş 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana geldi. Rutin yol denetimlerini gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, durdurdukları bir araçta narkotik köpeği ile arama yaptı. Köpeğin yangı söndürme tüpleri içerisinde iki büyük tüpe duyarlılık göstermesi üzerine tüplerde incelemeye alındı. Tüplerle gizlenmiş 13 kilo 160 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alındı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Tragger, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangın söndürme tüpünün içerisinden 13 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangın söndürme tüpünün içerisinden 13 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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