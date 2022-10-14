Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana geldi. Rutin yol denetimlerini gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, durdurdukları bir araçta narkotik köpeği ile arama yaptı. Köpeğin yangı söndürme tüpleri içerisinde iki büyük tüpe duyarlılık göstermesi üzerine tüplerde incelemeye alındı. Tüplerle gizlenmiş 13 kilo 160 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alındı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Tragger, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yangın söndürme tüpünün içerisinden 13 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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