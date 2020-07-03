Yangın söndürme uçağı farikaya müdahale ediyor - Son Dakika

Yangın söndürme uçağı farikaya müdahale ediyor

Yangın söndürme uçağı farikaya müdahale ediyor 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 74 kişi yaralandı Aynı fabrikada 11 yılda 4. patlama Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasındaki patlamanın ardından çıkan yangına, söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

Yangın söndürme uçağı farikaya müdahale ediyor

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2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 74 kişi yaralandı

Aynı fabrikada 11 yılda 4. patlama

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasındaki patlamanın ardından çıkan yangına, söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a ait Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında bugün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, 2 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 74 kişi ise yaralandı.

Ekipler yerden müdahale de zorlanıyor

Fabrikanın içinde 110 ton patlayıcı madde olduğu öğrenildi. Yangının hemen ardından patlamalar bir an olsun susmadı. Fabrikada tonlarca patlayıcı olması ve patlamaların devam etmesi sebebiyle ekipler, yerden müdahale etmekte zorlanıyor. Bölgeye yangın söndürme uçağı sevk edildi. Uçak çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı fabrikada 11 yılda 4. Patlama

Öte yandan MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a ait Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında 11 yılda 4. kez büyük yangın ve patlama meydana geldi. 29 Eylül 2009'da meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. 17 Ağustos 2009'da ise aynı fabrikada Ramazan topları için patlayıcı üretilen laboratuvar bölümünde patlama meydana geldi. 1 işçi hayatını kaybetti, 33 işçi yaralandı.11 Şubat 2011'deki patlamada ise bir çocuk annesi 33 yaşındaki işçi hayatını kaybetmiş ve 10 işçi de yaralanmıştı. 14 Aralık 2014'te fabrikada meydana gelen patlamada 38 yaşındaki Yılmaz Şapoğlu hayatını kaybetti.

Binaların büyük kısmı çöktü

Patlamanın ardından binaların büyük kısımlarında göçükler meydana geldi. Ekiplerin içeriye girememesinden dolayı göçük altında kalan işçinin olup olmadığı bilgisine ulaşılmaya çalışılıyor.

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangın söndürme uçağı farikaya müdahale ediyor - Son Dakika
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