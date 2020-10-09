Son dakika haberi! Yangın söndürme uçağının bıraktığı su güvenlik görevlisini ağır yaraladı - Son Dakika

Yangın söndürme uçağının bıraktığı su güvenlik görevlisini ağır yaraladı

- Osmaniye'de orman yangını

-Yangın yapılan çalışma ile kontrol altına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde,Aslantaş hidroelektrik santralinin olduğu alanda çıkan orman yangınında 10 dönümlük ormanlık alan zarar görürken söndürme çalışmalarına katılan yangın söndürme uçağından bırakılan su yangın bölgesindeki güvenlik görevlisini ağır yaraladı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Karatepe köyü,Aslantaş hidroelektrik santralinin bulunduğu lojmanlar bölgesinde ki ormanlık alanda yangın çıktığını gören vat5andaşlar durumu hemen orman işletme müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine ilk müdahale araçları, arazözler ve orman yangın söndürme işçileri gönderildi. Yangına karadan müdahalenin yanısıra havadan da Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 adet yangın söndürme uçağı müdahale etti. Yapılan çalışma sonrasında orman yangını kontrol altına alınırken yangın sonrası yaklaşık 10 dönümlük ormanlık alan yandı. Öte yandan yangına müdahale esnasında yangın bölgesine su bırakan yangın söndürme uçağının bıraktığı su işçilerin ve personelin üzerine düştü. Olayda Aslantaş Hidroelektrik Santralindeki güvenlik görevlisi Yusuf Kaya yaralandı. Yaralı güvenlik görevlisi Osmaniye Devlet Hastanesine ambulansla sevk edildi.