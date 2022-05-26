Yangın sonrası ağaçlandırılan ormanlık alan gelinciklerle kırmızıya büründü - Son Dakika
Üye Girişi

Yangın sonrası ağaçlandırılan ormanlık alan gelinciklerle kırmızıya büründü

26.05.2022 12:55
Yangın sonrası ağaçlandırılan ormanlık alan gelinciklerle kırmızıya büründü

Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda, geçen yıl meydana gelen yangında zarar gören 904 hektar alan, yürütülen çalışmalarla yeniden yeşilin tonlarına kavuştu.

Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda, geçen yıl meydana gelen yangında zarar gören 904 hektar alan, yürütülen çalışmalarla yeniden yeşilin tonlarına kavuştu.

İlkbaharda ağaçlandırma sahasının yamaçlarında açan gelincikler ise bölgeyi kırmızıya bürüdü.

Ahmetli'nin Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 31 Temmuz 2020'de başladıktan sonra Turgutlu'nun Baktırlı Mahallesi'ne sıçrayan yangın, 3 gün süren çalışmalarla söndürüldü.

Yangın sonrasında küle dönen alanlarda Orman Genel Müdürlüğü tarafından rehabilitasyon çalışması yapıldı. Yanan ağaçların temizlenmesinin ardından dozerlerle sürülen alanda, kızılçam, servi, zakkum ve ceviz gibi türlerin fidanları ile bin 200 kilogram kızılçam tohumu toprakla buluştu.

Baharın gelmesiyle ormanlık alanlarda dikilen ağaçların yeşermesinin yanı sıra kır çiçekleri açtı. Bazı bölgelerde geniş alanlarda açan gelincikler, yamaçları kırmızı renge dönüştürdü.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine, yanan alanda gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra aynı yılın sonbaharında ilk fidanları toprakla buluşturduklarını, 2021'in ilkbaharında da ağaçlandırma çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Yanan alanı bölgenin doğal türleriyle ağaçlandırdıklarını dile getiren Derince, "İlerde olabilecek yangınlara karşı yol kenarlarında ve yangın şeritlerinde farklı türler diktik. Manisa'da yangında zarar gören 904 hektar alana 918 bin fidan diktik. Ayrıca 1200 kilogram da kızılçam tohum takviyesinde bulunduk." dedi.

Derince, ağaçlandırdıkları bölgeleri sıkı takip ettiklerine dikkati çekti.

Ağaçlandırılan sahaları kendi kaderine terk etmediklerini vurgulayan Derince, "Adeta bir çocuk büyütme hassasiyetiyle 5 yıl boyunca takibimizde oluyor. Kuruyanların yerine yenilerini dikiyoruz. 5 yıl boyunca çapalayıp, ot alımlarını yapıyoruz. Böylece oradaki ağaçlandırmanın dört dörtlük olmasını sağlıyoruz. Burada çok başarılı bir çalışma oldu." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Alaşehir'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü Alaşehir'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
Kaynak: AA

Turgutlu, Ahmetli, Manisa, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın sonrası ağaçlandırılan ormanlık alan gelinciklerle kırmızıya büründü - Son Dakika


Son Dakika
12:54 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismardan yargılanan öğretmenin akıl almaz sözlerine hakim sert tepki gösterdi
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
12:14 Kate Moss'tan Amber Heard'in, "Depp, onu da merdivenlerden attı" iddiasına yalanlama: Merdivenlerden kendim düştüm
12:05 ABD'de 19'u çocuk 21 kişinin katledildiği terör saldırısında kan donduran iddia! "40 polis saldırı bitene kadar hiçbir şey yapmadı"
11:54 Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı
10:57 Uzmanlar sokakta satılan yiyeceklere karşı vatandaşları uyardı
11:08 Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
11:08 Mesut Özil'in Fener'den ayrılmaya niyeti yok! Özil'in menajeriyle görüşen Ali Koç'u kızdıran sözler...
11:03 Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan dikkat çeken çıkış: Artık Polonya ile ilgileniyorum
10:59 26 Mayıs'ta gram altın fiyatı 974 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 13:00:18. #1.13#
SON DAKİKA: Yangın sonrası ağaçlandırılan ormanlık alan gelinciklerle kırmızıya büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement