Yangın sonrası Akseki'de yaralar sarılmaya başladı - Son Dakika

Yangın sonrası Akseki'de yaralar sarılmaya başladı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yangında zarar gören evlerin yerine yenilerinin yapılması için çalışmalar başladı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yangında zarar gören evlerin yerine yenilerinin yapılması için çalışmalar başladı. Akseki Belediyesince, Kepezbeleni Mahallesi'ndeki yangında, kullanılamaz hale gelen evler için verilen yıkım kararı uygulanmaya konuldu. Bölgede hafriyat ve yıkım çalışmalarının ardından kısa süre içinde yeni evlerin yapımına başlanacak. Mahallede ayrıca elektriğin yeniden verilmesi için de çalışmalar yürütülüyor.

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