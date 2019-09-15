Son Dakika Haberleri: Yangın sonrası dumandan etkilenen tavuk ve civcivler itfaiye tarafından kurtarıldı
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Yangın sonrası dumandan etkilenen tavuk ve civcivler itfaiye tarafından kurtarıldı

23 dakika önce

Yangın sonrası dumandan etkilenen tavuk ve civcivler itfaiye tarafından kurtarıldı Sivas'ta bir iş yerinin terasında bulunan tavuk ve civcivler yangından dolayı oluşan dumandan dolayı boğulmak üzereyken itfaiye ekipleri sayesinde kurtuldular.

Yangın sonrası dumandan etkilenen tavuk ve civcivler itfaiye tarafından kurtarıldı

Sivas'ta bir iş yerinin terasında bulunan tavuk ve civcivler yangından dolayı oluşan dumandan dolayı boğulmak üzereyken itfaiye ekipleri sayesinde kurtuldular.

SİVAS - Sivas'ta bir iş yerinin terasında bulunan tavuk ve civcivler yangından dolayı oluşan dumandan dolayı boğulmak üzereyken itfaiye ekipleri sayesinde kurtuldular.

Edinilen bilgiye göre göre yangın Sularbaşı Mahallesi İmamhatip sokakta bulunan bir apartmanın birinci katında bilgisayar ve fotokopi malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi. İş yerinden yoğun bir duman çıktığını fark eden mahalle sakinleri durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Öte yandan iş yerinin teras kısmında bulunan çok sayıdaki tavuk ve civciv ise boğulmaktan son anda kurtarıldı. Yangından kimse etkilenmezken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın sonrası dumandan etkilenen tavuk ve civcivler itfaiye tarafından kurtarıldı

İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
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