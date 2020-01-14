Yangın sonrası göçük altında kalan çocuk da bulundu - Son Dakika
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Yangın sonrası göçük altında kalan çocuk da bulundu

6 saat önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde ikisi çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrasında göçük altında kalan 2 yaşındaki Murat Muhammet Doğan'ın cesedine uzun süren aramalar sonucunda ulaşıldı.

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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde ikisi çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrasında göçük altında kalan 2 yaşındaki Murat Muhammet Doğan'ın cesedine uzun süren aramalar sonucunda ulaşıldı.


Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyündeki Necati Doğan'a (54) ait iki katlı evin girişinde ilk değerlendirmelere göre mangaldaki alevlerin kapıya sıçraması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Mukaddes Subaşı (51) ile Fadime (26), Necati (5) ve Murat Muhammet Doğan (2) yaşamını yitirdi.


Yangın sonrasında oluşan göçüğün altında kalan 2 yaşındaki Murat Muhammet Doğan'ın cesedine 6 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldı.


Cenazeler, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Yangında yaralanan Murat Subaşı (50), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Pencereden atlayan Nuray (51) ve ev sahibi Necati Doğan'ın tedavileri olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.


Murat ve Mukaddes Subaşı'nın Çayan köyünden kızlarını ziyaret için Hacıbekirli köyüne geldikleri öğrenildi. Murat Subaşı, yangında eşi Mukaddes Subaşı, kızı Fadime, torunları Necati ve Murat Muhammet Doğan'ı kaybetti. - NİĞDE

Ulukışla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:06 Kaynak: İHA
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