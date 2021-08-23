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Yangın sonrası köylülere geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Yangın sonrası köylülere geçmiş olsun ziyareti

23.08.2021 13:35
Yangın sonrası köylülere geçmiş olsun ziyareti, System.String[]

CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik'in Gülümbe köyünde çıkan yangın sonrası köylülere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik'in Gülümbe köyünde çıkan yangın sonrası köylülere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik merkeze bağlı Gülümbe köyü Yunuslar Mahallesi'nde Erkan Kenç'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kül olmuştu. Yangına Bilecik Belediyesi ve yakın beldelerden gelen 5 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arasözler müdahale etmişti. Büyük uğraşlar sonunda yangın saatler sonra söndürülürken, can kaybı olmamıştı. Milletvekili Yaşar Tüzün ve beraberindekiler, Gülümbe köyüne gelerek, yanan evlerde incelemede bulundu. Ardından köy kahvesinde köylülerle bir araya gelen Tüzün, geçmiş olsun dileklerini iletti. Tüzün, "Yangında can kaybı olmaması tek tesellimiz" dedi. - BİLECİK

Yangın sonrası köylülere geçmiş olsun ziyareti
Yangın sonrası köylülere geçmiş olsun ziyareti
Yangın sonrası köylülere geçmiş olsun ziyareti

Milletvekili, Yaşar Tüzün, Bilecik, Yangın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yangın sonrası köylülere geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika


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