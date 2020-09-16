Yangın sonrası Kuş Cenneti'nden geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika

Yangın sonrası Kuş Cenneti'nden geriye bu görüntüler kaldı

Yangın sonrası Kuş Cenneti'nden geriye bu görüntüler kaldı Birçok hayvan yangında telef oldu UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangının ardından bölgede oluşan tahribat havadan görüntülendi.

Yangın sonrası Kuş Cenneti'nden geriye bu görüntüler kaldı

Birçok hayvan yangında telef oldu

SAMSUN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangının ardından bölgede oluşan tahribat havadan görüntülendi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde dün yangın çıktı. Sazlık alanda çıkan yangın orman arazilerini de etkiledi. Öğle saatlerinden itibaren yangına iş makineleri ve arazözlerle müdahale edildi. Çalışmalara Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Bafra Orman İşletme Şefliği, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 19 Mayıs Belediyesi personeli katkı sağladı. 8 saatte söndürülen yangında 2 bin dönüm alanda tahribat oluşurken, birçok hayvan türü de telef oldu.

"Ciddi anlamda gözle göremediğimiz birçok hayvan telef oldu"

Yangın bölgesinde birçok hayvanın telef olduğunu ifade eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Yangın dün 18.30 gibi kontrol altına alındı. Gece boyunca da soğutma çalışmaları yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve bizlere ait ekipler alandan ayrılmadı. 1-2 farklı noktada daha yangın çıkmıştı. O da itfaiye ekipler zaten burada hazır olduğunda müdahale edilerek söndürüldü. Şu anda bir sıkıntı yok ama 2 bin dönüme yakın bir arazide tahribat meydana geldi. Orada da yollarla alakalı düzenleme çalışmaları yavaş yavaş yapılıyor. Bölgede habitat da epeyce deforme oldu. Ciddi anlamda gözle göremediğimiz birçok hayvan telef oldu. Karınca, kaplumbağa, fare, yılan, kertenkele gibi birçok hayvan telef oldu. Ceylan, çakal ve tilki de var ama onlardan telef olan henüz tespit edilemedi. Ağaç olarak da makilik bir alandı" dedi.

"Doğal hayatta ciddi bir tahribat var, bu tahribat tahmin ediyorum 10 yıl içerisinde düzelecektir "

Meydana gelen tahribatın izlerinin 10 yıl sonra düzelebileceğine dikkat çeken Başkan Topaloğlu, şunları söyledi:

"Yangın sonuçta Kızılırmak Deltası içerisinde bizim Kuş Cenneti diye tabir ettiğimiz alanın bir bölümü yandı. Geleriç Ormanları diye tapuda gözüken 77 nolu parselin içerisindeki bir bölüm, 20 bin dönümlük parselin yaklaşık 2 bin dönümünde tahribat var. Can kaybı yok. Oralarda manda ve evcil hayvanlar da var. Ehil hayvanlarda da bir kayıp yok. Buna rağmen doğal hayatta ciddi bir tahribat var. Bu tahribat, tahmin ediyorum 10 yıl içerisinde düzelecektir. Kaymakamlık ile de görüştüm. Yangının neden çıktığı henüz belli değil. Savcılık da gerekli incelemeyi yaptı. Alanda araştırmalar hala devam ediyor. Birkaç gün içerisinde gerekli açıklama paylaşılır diye umuyorum. Umuyorum ki yangın kazayla olmuş olsun. İnşallah ortaya farklı, kasıtlı yakıldığına dair bir emare çıkmamış olsun."

Yangın çıkan bölgede araştırmalar devam devam ediyor.

Yangın sonrası Kuş Cenneti'nden geriye bu görüntüler kaldı

UNESCO Dünya Mirası, Kızılırmak, Samsun, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yangın sonrası Kuş Cenneti'nden geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika

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