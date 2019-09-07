Son Dakika Haberleri: Yangın sonrası terk edilen köpek, sahibini bekliyor
Son Dakika Güncel Haber

Yangın sonrası terk edilen köpek, sahibini bekliyor

2 dakika önce

Rusya'da, bir evde çıkan yangın sonrası sahibi tarafından terk edilen köpek, evin önünde boş bir mama kabıyla beklerken görüntülendi.

Yangın sonrası terk edilen köpek, sahibini bekliyor, System.String[]
Rusya'da, bir evde çıkan yangın sonrası sahibi tarafından terk edilen köpek, evin önünde boş bir mama kabıyla beklerken görüntülendi. O anlar sosyal medyada üzüntüyle karşılandı.

Astrahan kentindeki bir evde çıkan yangın sonrası, bir aile evi terk ederek bölgeden ayrıldı. Geride bıraktıkları şey ise yanmış bir ev ve köpekleri oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köpeğin yanan evin kapısının önünde oturduğu ve yanında boş bir mama kabının olduğu görüldü.

Görüntüleri çeken kişinin ise "Yangından sonra, sahipleri onu terk etti. Komşular bazen ona yemek veriyor. O ise buradan ayrılmıyor" dedi.
Köpeğin bu sadakati karşısında karşı terk edilmiş olması ise sosyal medyada da çokça tepki çekti. Yorum yapanlar, bir an evvel sahiplerine ulaşılması ve köpeğin oradan alınması gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü
---------------------------------
-Köpeğin evin önünde oturma anı
-Köpeğin yanında duran boş mama kabı


Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dumandan etkilenen muhabbet kuşlarına suni teneffüs
Devlet, sigortalı çalışırken doğum yapan annelere 10 bin liradan fazla ödeme yapıyor Erdoğan'dan Beşir Atalay'a: Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun İlçeyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Şüpheliyi linç etmek istediler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 10:18:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangın sonrası terk edilen köpek, sahibini bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]