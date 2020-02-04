Yangın sonrası yer gök saman oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangın sonrası yer gök saman oldu - Son Dakika

Yangın sonrası yer gök saman oldu

7 saat önce

Ordu'da, saman ve yem üzerine satış yapan bir iş yerinde çıkan yangın sonucu, yaklaşık 100 ton saman zarar gördü.

Yangın sonrası yer gök saman oldu, System.String[]

Ordu'da, saman ve yem üzerine satış yapan bir iş yerinde çıkan yangın sonucu, yaklaşık 100 ton saman zarar gördü. Samanlar, iş makineleri yardımıyla depodan kaldırımlara döküldü.


Yangın, Altınordu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Aktaş isimli esnafa ait saman ve yem deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ve tankerler sevk edildi. İçeride yaklaşık 200 ton samanın bulunduğu iş yerinden samanlar, yangının büyümemesi için kepçeler yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Bu sırada itfaiye ekipleri de yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yaklaşık 100 ton samanın kullanılmaz hale geldiği yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.


"Samanların hepsi ziyan oldu"


Olayı anlatan iş yeri sahibi Sebahattin Aktaş, deposunda yaklaşık 200 ton saman olduğunu belirterek, zararının büyük olduğunu ifade etti. Aktaş, "Galiba oraya mangaldan kabuk bırakılmış, o da yangına neden olmuş. Oradaki koltuk yanınca, benim çadıra geçmiş. İş makineleri yardımıyla boşaltılıyor. Buradaki samanların hepsi ziyan oldu, içeride devamı da var. Fiyat olarak tam hesaplayamıyorum ama yaklaşık 200 bin lira zarar var" dedi.


Öte yandan itfaiye ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri depodaki çalışmalarını sürdürüyor. - ORDU

Altınordu, İtfaiye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

E-5'te araç yandı, trafik durma noktasına geldi
Babasının otomobilini yakan adam: Bana kalmayan başkasına kalmasın Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işveren tutuklandı Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu
15:32 İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 16:42:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangın sonrası yer gök saman oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]