Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen ev yeniden inşa edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen ev yeniden inşa edildi - Son Dakika

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen ev yeniden inşa edildi

6 saat önce

Konyaaltı Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Üçoluk Mahallesi'nde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen İlyas Avlak'ın evini yeniden inşa ederek, bir nebze olsun acısını dindirdi.

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen ev yeniden inşa edildi, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Üçoluk Mahallesi'nde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen İlyas Avlak'ın evini yeniden inşa ederek, bir nebze olsun acısını dindirdi.


Konyaaltı sınırlarındaki Üçoluk Mahallesi'nde İlyas Avlak'ın evi geçtiğimiz aylarda elektrik kontağından çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi. Konyaaltı Belediyesi ve hayırseverler hemen yardım elini uzatarak, İlyas Avlak'ı geçici süreyle bir konteynere yerleştirdi. Bu sürede Konyaaltı Belediyesi Muhtar İşleri Müdürlüğü Acil Müdahale ekipleri, Avlak'ın evini yeniden inşa etti. Hayırseverler ve Konyaaltı Belediyesi'nin destekleriyle İlyas Avlak'ın evi yenilendi. Avlak, kısa zaman içerisinde yeni evine taşınarak, hayatına kaldığı yerden devam edecek.


Yeni eve taşınacak


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatıyla İlyas Avlak soğuk kış ayları öncesi sıcak yuvasına kavuşacak. Başkan Semih Esen, Konyaaltı'nda bütün vatandaşlara yardım eli uzatmaya çalıştıklarını belirterek, "İlyas Avlak, talihsiz bir olay yaşadı. Belediye olarak, vatandaşların zor günlerinde yanında olmamız gerekiyor. İlyas kardeşimizin evini yeniden inşa ettik. Kısa zaman içerisinde yeni evine taşınarak, hayatına kaldığı yerden devam edecek. Kimsenin başına böyle talihsiz olayların bir daha gelmemesini diliyorum. Tekrardan İlyas kardeşime geçmiş olsun" dedi. Yangında evini kaybeden İlyas Avlak'ta Başkan Esen ve hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Petrol istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu
Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
19:14 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulundu - GÜMÜŞHANE/ - Son Dakika
19:13 Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı - Son Dakika
19:12 Kağıthanede yangın anne ile 2 çocuğu kurtarıldı - Son Dakika
19:10 İBB önündeki fayton eylemi devam ediyor - Son Dakika
19:10 İlker Başbuğ, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:17:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen ev yeniden inşa edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]