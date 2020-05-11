Yangın tatbikatındaki kazada hayatını kaybeden itfaiye eri Kütahya'da toprağa verildi - Son Dakika

İstanbul Kadıköy'de tatbikat sırasında sepetli merdivenin kırılması sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Mehmet Ali İnal, memleketi Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde toprağa verildi.



İki gün önce İstanbul Kadıköy İtfaiye İstasyonu bahçesinde yapılan tatbikat esnasında, itfaiye aracının 63 metrelik sepetli merdivenin kırılması sonucu apartmanın çatısına düşen ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını itfaiye eri Mehmet Ali İnal (24), memleketi Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.



Mehmet Ali İnal'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Kadıköy İtfaiye İstasyonunda düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyüne getirildi. İtfaiye eri İnal için Hasanlar köyünde cenaze töreni düzenlendi. Saat 10.00'da köy mesire alanında cenaze namazı kılındı. Namazda şehit itfaiye erinin babası İsmail İnal ayakta durmakta zorlandı. Namaz sırasında vatandaşların Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak önlem aldılar. Namazın ardından Mehmet Ali İnal köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Mehmet Ali İnal'ın görev yaptığı Kadıköy İtfaiye İstasyonundaki çalışma arkadaşları da katıldı.



Bir kaç ay önce nişanlanan İnal'ın, bayram sonrası düğün yapmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. - KÜTAHYA