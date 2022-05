Nefes kesen tatbikat

26 Mayıs'ta 4 ilde eş zamanlı yapılacak olan büyük orman yangını tatbikatının provası Adana'nın Kozan ilçesinde 26 kurumun ekibi tarafından gerçekleştirildi

ADANA İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının "Tatbikatlar yılı" ilan etmesi üzerine 26 Mayıs'ta 4 ilde eş zamanlı yapılacak olan büyük orman yangını tatbikatının provası Adana'nın Kozan ilçesinde 26 kurumun ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıllarda orman yangınları ile mücadele eden Muğla, Antalya, Mersin ve Adana İl AFAD Müdürlükleri ve Orman Bölge Müdürlüklerinin katılımı ile Muğla, Antalya, Mersin ve Adana illerinde eşzamanlı olarak 26 Mayıs'ta büyük bir orman yangını tatbikatı gerçekleştirecek. Tatbikat öncesi gerçekleşen provada AFAD, UMKE, Jandarma, İtfaiye, Orman, Sağlık, kurtarma ekipleri, yerel yönetimler olmak üzere toplamda 26 kurum bir araya geldi. Eskimantaş karakolunda bir araya gelen ekipler Acil koordinasyon merkezini kurarak havadan ve karadan takip ile yangına müdahale an be an görüntülendi.

Ekipler Eskimantaş İlkokulu'nda eğitim gören çocukları jandarma, sağlık ekipleri ile birlikte kurtararak araçlara bindirdi. Ardından yola düşen kaya parçalarının temizlenmesi için AFAD ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Mahallede mahsur kalan vatandaşlar sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerinin desteği ile yine evlerinden kurtarılarak güvenli araçlarla bölgeden çıkarıldı. Öte yandan ahırda mahsur kalan koyunlarda pikaba bindirilerek ilçe tarım ve orman müdürlüğü yetkileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Bölge halkı ve öğrenciler gerçeği aratmayan tepkiler verirken vatandaşlar tatbikatın yapılmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Adana AFAD Meteoroloji Mühendisi Erkunt Maviş, "Bugün burada kurum ve kuruluşlarımızla 26 Mayıs'ta gerçekleşecek büyük orman yangını tatbikatında yapacağımız çalışma öncesi prova yaptık. 300 personel ve 26 çalışma grubumuz ile tatbikatımızı icra edeceğiz" dedi.