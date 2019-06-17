Son Dakika Haberleri: Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin çıktı

37 dakika önce

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen tırda yangın tüplerine gizlenmiş 11 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin çıktı, System.String[]
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen tırda yangın tüplerine gizlenmiş 11 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.Ç'nin kullandığı tıra operasyon düzenledi.
Arama sırasında buldukları iki yangın tüpünü kesen ekipler, 11 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.
Sürücü A.Ç. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde can pazarı! Nefes nefese kendilerini dışarı attılar Son dakika! Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez Son dakika! Ak Partili Muş: Yeni askerlik sisteminin haftaya Cuma'ya kadar Meclis'ten geçmesini bekliyoruz İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 15:32:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]