Yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi

15 dakika önce

Edirne'de tırdaki yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.

Edirne'de tırdaki yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma sonrası yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen S.E'nin kullandığı tıra operasyon düzenledi.

Tırda yapılan aramada iki yangın tüpüne gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:29 Kaynak: AA
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